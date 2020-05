Iliad: tutte le offerte con connessione internet avranno questa novità

Il successo di Iliad è dovuto all’altissimo grado di intraprendenza che il gestore ha dimostrato fin dal primo momento in cui è arrivato in Italia. L’azienda proveniente dalla Francia ad oggi si attesta come uno dei migliori provider di telefonia mobile nel bel paese, con tantissimi utenti al seguito.

Siamo parlando infatti di una realtà molto gettonata grazie alle sue offerte che mettono in risalto prezzi bassissimi. Inoltre i contenuti risultano i più alti in assoluto, cosa che attira e non poco le persone. In molti hanno infatti scelto di cambiare gestore proprio per sposare un mondo in cui i giga sono davvero tanti. Il quarto posto in classifica è arrivato anche per questo: la quantità. La qualità inoltre risulta esser migliorata a dismisura rispetto allo scorso anno e lo dimostrerebbe il 98% degli utenti soddisfatti. Ora però è tempo di difendersi dagli attacchi della concorrenza e per questo ecco arrivata una novità importantissima.

Iliad: arriva la novità che tutti gli utenti richiedono da sempre

Durante questi primi due anni di attività è stato davvero difficile trovare una pecca ad un gestore come Iliad, il quale ha battuto anche i concorrenti più forti. Dopo aver accettato di buon grado tutti i contenuti ma soprattutto i prezzi, gli utenti hanno richiesto ed ottenuto una novità.

Da qualche settimana è infatti possibile avere a disposizione 4GB in roaming per navigare all’estero. Un passo avanti rispetto ai precedenti due a cui tutti erano abituati. Vi basterà avere a disposizione comprende la connessione a internet.