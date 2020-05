L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di continuare a proporre, fino al prossimo 31 maggio 2020, a tutti i nuovi e già clienti le offerte standard della gamma Infinito.

Quest’ultime prevedono minuti, SMS e Giga oltre a diversi servizi inclusi ad un prezzo davvero molto conveniente. Questo grazie anche alla nuova tariffa base lanciata dall’operatore rosso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone continua a proporre le offerte della gamma Infinito

Oltre alle offerte della gamma Red, troveremo disponibili fino al 31 maggio 2020 anche quelle della gamma Infinito. Le offerte della gamma Vodafone Infinito sono denominate rispettivamente Vodafone Infinito, Vodafone Infinito Gold Edition e Vodafone Infinito Black Edition. Partiamo subito con la Infinito, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, minuti illimitati verso i Paesi dell’Unione Europea, 1000 minuti verso alcuni Paesi extra UE, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati alla velocità massima di 2 Mbps. Inoltre è compreso anche un bundle di 1 Giga e 200 minuti per il roaming Extra UE, in USA, Canada, Monaco e alcuni altri Paesi.

L’offerta comprende anche la possibilità di attivare un abbonamento di 12 mesi a Tidal Premium. Dopo, se non si disattiva, il servizio si rinnova a 8,99 euro al mese.Il prezzo standard di Vodafone Infinito è di 36.99 euro al mese con addebito su credito residuo, mentre con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente (SDD) il costo è di 26.99 euro al mese.

Passiamo poi alla Infinito Gold Edition che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso i Paesi dell’Unione Europea, 1000 minuti verso alcuni Paesi extra UE, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati alla velocità massima di 10 Mbps. Comprende anche un bundle di 2 Giga e 300 minuti per il roaming Extra UE, in USA, Canada, Monaco e alcuni altri Paesi. Include anche Vodafone TV Mobile gratis per 12 mesi che permette di avere i Ticket Intrattenimento e Serie TV di NOW TV. Dopo 12 mesi il pacchetto si rinnova a 4,99 euro al mese, salvo disdetta.

Infinito Gold Edition ha un costo standard di 39.99 euro al mese con addebito su credito residuo, mentre con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente (SDD) il costo mensile è di 29.,99 euro. Infine troviamo la Infinito Black Edition che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso i Paesi dell’Unione Europea, 1000 minuti verso alcuni Paesi extra UE, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati alla massima velocità disponibile in 2G, 3G, 4G, 4.5G e 5G se c’è copertura. Inoltre anche un bundle di 5 Giga e 500 minuti per il roaming Extra UE, in USA, Canada, Monaco e alcuni altri Paesi. Con Black Edition sono inclusi sia Tidal Premium che Vodafone TV Mobile.

Infinito Black Edition costa 59.99 euro al mese con addebito su credito residuo, ma se si addebitano le ricariche su carta di credito o conto corrente (SDD) il costo è di 39.99 euro al mese. In versione abbonamento, con addebito in fattura, ha invece un costo mensile di 34.99 euro con uno sconto della Tassa di Concessione Governativa. Per scoprire maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.