A partire da oggi 19 aprile 2020 l’operatore Vodafone ha lanciato i suoi nuovi piani tariffari a consumo denominati 25 New, 25 Abbonamento New, Internet Ricaricabile New e Internet Abbonamento New.

Questi nuovi piani includeranno direttamente alcuni servizi accessori che attualmente non sono presenti nelle tariffe base. I piani andranno a sostituire gli attuali piani analoghi, che non saranno più sottoscrivibili.

Vodafone lancia i suoi nuovi piani tariffari base

Nei nuovi piani tariffari, i servizi accessori come per esempio i servizi di reperibilità Chiamami e Recall, Smart Passport +, saranno inclusi automaticamente nel piano e non potranno essere disattivati. Non sarà quindi possibile attivare i servizi di barring sui nuovi piani 25 New e 25 Internet Abbonamento.

Con questi piani se si esaurisce il credito, si potrà continuare a chiamare e navigare senza limiti al costo di 99 centesimi di euro per 24 ore, per un massimo di 48 ore. Se è invece attivo l’addebito dell’offerta su carta di credito, conto corrente o fattura, non è previsto alcun costo aggiuntivo. I servizi SMS di reperibilità Recall e Chiamami hanno un costo giornaliero di 12 centesimi di euro solamente in caso di utilizzo e se non è detariffato nella propria offerta base.

Il servizio Chiamami avvisa il cliente con un SMS quando qualcuno prova a chiamarlo, ma il cellulare risulta spento, non raggiungibile o occupato (se non ha l’avviso di chiamata attivo). Il servizio Recall su Spento o non Raggiungibile permette di ricevere un SMS di avviso quando un numero spento o non raggiungibile è nuovamente disponibile. A questo punto non vi resta che visitare la vostra area personale dell’applicazione per scoprire come cambiare il piano tariffario.