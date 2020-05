Esistono migliaia di SIM telefoniche al mondo e, anche se è difficile crederci, ci sono tantissime persone affascinante da questa tipologia di oggetti con l’obiettivo di collezionare i numeri più rari. Quella di collezionare schede telefoniche è un po come la collezione dei francobolli, anche se si tratta di una caccia molto più difficile perché ci sono tanti numeri rari difficili da trovare.

Il programma televisivo Le Iene ha mandato in onda un servizio a riguardo svelando a tutti i suoi spettatori il grandioso mercato delle schede telefoniche. Il servizio ha sviluppato una vera e propria asta per dare tutto in beneficenza. Difatti, per chi ha la fortuna di possederne una è bene effettuare una ricerca in rete perché potrebbe essere una di quelle che valgono una vera e propria fortuna. Alcune, addirittura hanno un valore economico di 1000,00 Euro.

SIM telefoniche che valgono una fortuna: ecco quali sono i numeri più ricercati.

Le Iene hanno deciso di mettere su un’asta per donare tutto in beneficenza all’Istituto Nazionale dei Tumori. Hanno chiesto aiuto ai principali gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre che hanno partecipato con piacere a questa iniziativa. Ecco alcuni esempi delle SIM telefoniche vendute:

393 XY9XXY9 donato da H3G, venduto all’asta per 343,00 Euro;

320 XYZYZYZ donato da Wind, venduto all’asta per 856,00 Euro;

342 XXXXXYY donato da Vodafone , veduto all’asta per 1920,00 Euro;

33Y XXXXXXX donato da Tim e venduto per 8600,00 Euro;

339 YYXXXXX donato da Tim e venduto per 2210,00 Euro.

Ci sono tantissimi altri numeri che sono molto ricercati dai collezionisti proprio perché vantano una serie di numeri molto particolare. Si consiglia, dunque, di cercare nelle vecchie scatole dei ricordi o nei cassetti perché magari si trova conservata una SIM telefonica di valore.