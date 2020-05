L’operatore Vodafone Italia in questo periodo, tramite alcuni call center selezionati sta contattando alcuni suoi ex clienti, che avevano lasciato il consenso commerciale, per proporre di attivare Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese.

Inoltre, con l’offerta convergente mobile fisso Giga Family, potrete arrivare ad ottenere fino a ben 150 GB di traffico internet al mese, senza aumenti di costo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Italia continua a proporre la Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese

L’offerta Special 50 Digital Edition permette ogni mese di avere un bundle di minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G a 7 euro al mese. L’offerta proposta tramite call center è attivabile principalmente dagli utenti che tornano in Vodafone e che provengono da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali.

La promozione Giga Family permette di ottenere fino a 100 Giga al mese in più per ogni SIM in convergenza con un contratto di rete fissa. Il meccanismo è gratuito ed è valido sia per i nuovi che per i già clienti Vodafone di rete fissa. Anche i già nuovi e già clienti di rete mobile potranno usufruire dei vantaggi dei Giga aggiuntivi attivando una delle offerte consumer Vodafone internet da casa. L’attivazione di Giga Family non comporta costi aggiuntivi o vincoli di permanenza per il cliente.

Giga Family prevede l’inserimento nella bolletta di rete fissa di almeno un numero di rete mobile con offerta compatibile. La prima SIM dovrà essere necessariamente intestata alla stessa persona titolare del contratto di rete fissa. Ai clienti Vodafone di linea mobile che scelgono di attivare Giga Family sarà addebitato il costo ricorrente della propria linea mobile nella fattura di linea fissa associata. Per scoprire tutte le altre offerte dell’operatore, nel caso non vi venga proposta questa, visitate il sito ufficiale di Vodafone Italia.