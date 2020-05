Trony prosegue nella riduzione dei prezzi di vendita dei principali prodotti in commercio con un volantino molto allettante e ricco di occasioni da non lasciarsi sfuggire, sebbene purtroppo risulti essere attivo solamente in determinate aree del territorio.

La soluzione corrente, come è facilmente intuibile, può essere fruita solo ed esclusivamente presso i negozi della regione Campania, gli utenti residenti nelle vicinanze potranno recarsi personalmente per completare gli acquisti (non esiste la possibilità di completare gli ordini online sul sito).

Da segnalare, se interessati, la possibilità di approfittare anche del Tasso Zero, un finanziamento senza interessi che andrà a rateizzare il pagamento dell’intero ammontare, addebitandolo direttamente sul conto corrente bancario.

Volantino Trony: quali sono i prezzi da battere

Il volantino Trony ricorda al pubblico la sua grandissima capacità nell’innovare e nel saper lanciare ottime offerte, arrivando a proporre un buonissimo carnet di prezzi bassi.

Partendo dalla fascia più bassa incrociamo i vari Oppo A9 2020 in vendita a 199 euro, passando per Huawei Nova 5T a 299 euro, sino ad arrivare ad uno dei più interessanti in assoluto, l’Oppo Reno 2 a 449 euro.

Volendo restare entro la fascia dei 600 euro, non mancate l’acquisto dello Huawei P30 Pro, non sarà più recentissimo, lo ammettiamo, ma resta uno dei migliori dispositivi degli ultimi anni. Il volantino Trony asseconda le richieste dei consumatori riuscendo a scontare anche tanti altri prodotti a prezzi relativamente bassi, per conoscere ogni offerta da vicino dovete comunque aprire le pagine inserite direttamente nell’articolo.