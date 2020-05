Il volantino Euronics è stato perfettamente in grado di lanciare una campagna promozionale assolutamente degna di nota e di attenzione, nonostante comunque abbia deciso di limitarla ad una ristretta cerchia di popolazione.

Con il volantino corrente il consumatore residente nelle vicinanze di un punto vendita Euronics Dimo potrà approfittare di tantissimi prezzi bassi tra cui risparmiare, senza comunque essere costretto a rinunciare alla qualità del prodotto da acquistare.

Tutte le compravendite devono essere necessariamente completate in negozio di proprietà del socio, entro e non oltre la data limite del 27 maggio 2020.

Volantino Euronics: il risparmio è davvero sopraffino

Osservando esclusivamente il mondo degli smartphone possiamo scoprire tante piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, sempre nell’ottica di riuscire a risparmiare il più possibile. Sotto la soglia dei 500 euro troviamo i migliori prodotti in circolazione, come Apple iPhone SE a 499 euro, passando anche per Honor 7S a soli 99 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, oppure per finire sul buon vecchio Huawei P30 Lite attualmente disponibile alla modica cifra di 219 euro.

Chiaramente sono stati inclusi anche top di gamma assolutamente degni di nota, non dimentichiamo l’Apple iPhone Xr in vendita a 799 euro, un best buy assoluto soprattutto a questo prezzo finale. Per maggiori informazioni in merito al corrente volantino Euronics, ricordando che dovrete recarvi personalmente in un negozio Dimo, aprite subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.