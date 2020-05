Il volantino Expert raccoglie al proprio interno offerte davvero strepitose appositamente pensate per avvicinare gli utenti al mondo della tecnologia generale, ed allo stesso tempo godere di una campagna composta da oltre 40 pagine di sconti.

Per approfittare del volantino più pazzo degli ultimi mesi, gli utenti possono decidere di recarsi personalmente in negozio (data la totale riapertura sul territorio), oppure comunque di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda. In questo caso potrebbe essere presente la spedizione gratuita a domicilio, anche se non lo assicuriamo al 100%; la validità della campagna è fissata al 2 giugno 2020.

Volantino Expert: questo rapporto qualità/prezzo è incredibile

Il volantino Expert, come ormai sapete, è composto da oltre 40 pagine di sconti, pertanto è praticamente impossibile anche solo pensare di raccogliere le offerte in un unico articolo.

Suddividendo le proposte per fasce di prezzo, vi possiamo però raccontare delle disponibilità di LG K41S, Huawei P30 Lite, Huawei Nova 5T o Samsung Galaxy A41, tutti in vendita ad un prezzo in alcuni casi di gran lunga inferiore ai 300 euro. Della presenza dell’ottimo Xiaomi Mi Note 10 (il primo dispositivo con 5 fotocamere posteriori da 108 megapixel) a meno di 500 euro, per finire poi sui top più importanti dell’anno, quali sono giustappunto Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20, S20+, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30 Pro e similari, raggiungibili però con un esborso che addirittura supera i 1000 euro.

Il volantino Expert è vastissimo e davvero molto vario, non possiamo che consigliarvi la visione delle pagine che trovate qui sotto.