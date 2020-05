Il volantino Comet riesce a garantire agli utenti una campagna promozionale sicuramente migliore di quanto stiamo vedendo sul mercato della rivendita attuale, i prezzi sono bassi e sarà possibile accedervi ovunque sul territorio.

Avete capito bene, a differenza delle proposte di Trony o Euronics, in questo caso il volantino non risulta essere localizzato esclusivamente in determinate aree, ma a disposizione globale su tutto il territorio nazionale. Inoltre, come se non bastasse, gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita per gli ordini superiori ai 49 euro.

Volendo avvicinarsi ai dispositivi più costosi, inoltre, segnaliamo la presenza del cosiddetto Tasso Zero, ovvero del finanziamento senza interessi che aiuta i consumatori a rateizzare il pagamento della cifra totale, suddividendolo in tante piccole rate fisse mensili addebitate in automatico.

Volantino Comet: tante offerte per tutti i gusti

Lo smartphone che maggiormente vi possiamo consigliare è sicuramente lo Huawei P30 Pro, un terminale oggi in vendita a 599 euro ed assolutamente in grado di soddisfare il consumatore esigente, sia da un punto di vista fotografico che prestazionale, nonostante comunque sia sul mercato da più di un anno.

Restando entro comunque una fascia di prezzo inferiore ai 300 euro, spiccano l’accoppiata Huawei Nova 5T e Huawei P40 Lite, terminali in linea l’uno con l’altro, ma differenziati dalla presenza dei servizi Google solo sul Nova 5T. Per ogni altro dettaglio in merito al volantino Comet vi rimandiamo alle pagine inserite nell’articolo.