Vodafone riprende a battere tutti: ci sono due offerte segrete da 50GB

Vodafone sta provando in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote alla rivalità, la quale è composta da molteplici gestori. Tra questi figura sicuramente Iliad, vera e propria rivelazione degli ultimi anni che sta riuscendo in qualche modo a mettere in difficoltà anche nomi altisonanti.

Vodafone è uno dei provider più danneggiati in assoluto, visto che tanti utenti, avendo scoperto il prezzo delle offerte di Iliad, hanno scelto di cambiare gestore. Adesso però nuova campagna promozionale proprio di Vodafone sta mettendo tutti in stato di fibrillazione, viste le grandi opportunità. Ci sono infatti delle offerte da prendere al volo, anche se quelle che spiccano di più sono le due che offrono 50 giga. Entrambe hanno gli stessi contenuti ed hanno lo stesso nome, ma sono destinate ad utenti provenienti da gestori diversi. Ovviamente non dureranno per sempre per cui vi conviene affrettarvi.

Vodafone, arrivano due promozioni che permetteranno a tantissimi utenti di poter rientrare con una soluzione da 50 giga

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2