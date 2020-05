Le iniziative messe in campo da Vodafone in questi mesi sono state numerose. Il provider di telefonia inglese ha pensato a tante promozioni sia per il pubblico con tariffe di telefonia fissa sia con coloro che hanno una scheda SIM ricaricabile. Ulteriori offerte dell’operatore sono disponibili anche per il settore dell’intrattenimento.

Vodafone più Sky, l’offerta congiunta per tutti i clienti

Uno dei servizi più apprezzati in casa Vodafone è senza ombra di dubbio la Vodafone TV. La piattaforma, ricca di contenuti, è disponibile per tutti gli abbonati che hanno un regolare piano attivo per la Fibra Ottica.

Utilizzando Vodafone TV, tutti i clienti avranno accesso ad una selezione dei canali di Sky con l’ausilio del servizio NOW TV. A dispetto degli attuali prezzi di NOW TV, grazie alla promozione di Vodafone ogni abbonato avrà la possibilità di risparmiare una quota sul prezzo mensile del piano di visione.

La prima offerta è dedicata al ticket Sport. Gli abbonati potranno accedere a tutte le esclusive di Sky, tra cui la Serie A, la Champions League ed anche Formula 1, ad un costo standard di 20 euro, a differenza dei 30 euro di listino. Unito al ticket Sport c’è anche la possibilità di attivare il pacchetto dedicato all’Intrattenimento: il prezzo del piano, in questo caso, sarà di 30 euro al posto di 40 euro.

Occasione speciale anche per chi desidera attivare solo il piano dedicato alle Serie TV. Ai clienti di Vodafone sarà garantita, in tale circostanza, una riduzione di 10 euro, con lo sconto che va ad impattare sull’abbonamento di Fibra Ottica.