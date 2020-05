Iliad proprio in questi giorni andrà a concludere anche il suo secondo anno di attività nel nostro paese. La compagnia francese, al giorno d’oggi, rappresenta molto di più di una semplice sorpresa nel mercato della telefonia italiana. Il gestore oramai è in grado di competere allo stesso livello con TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad e lo sguardo verso il futuro: è in arrivo anche la Fibra Ottica

La grande caratteristica di Iliad, sino a questo momento, sono state le offerte low cost, tra cui ovviamente spicca anche la Giga 50. Per il futuro prossimo, il gestore vuole cercare di consolidare il suo successo aggiungendo ulteriori servizi per i suoi clienti. In aggiunta agli extra già disponibili con le attuali promozioni, sono attese ulteriori sorprese da qui ai prossimi anni.

Una delle prospettive di Iliad guarda direttamente al 2024. A seguito delle numerose richieste da parte del pubblico, oramai anche i dirigenti hanno annunciato l’impegno venturo della compagnia nel settore della telefonia fissa. Oltre alle ricaricabili per la telefonia fissa, Iliad offrirà a tutti gli abbonati anche la possibilità di sottoscrivere reti per la Fibra Ottica. In linea con la sua aggressiva strategica commerciale, anche le offerte della telefonia domestica potrebbero essere caratterizzate da costi al ribasso.

Non c’è però soltanto la Fibra Ottica. Prima di questa grande sorpresa, infatti, gli sviluppatori del provider andranno a perfezionare le reti 5G. Nonostante l’emergenza sanitaria, i tecnici continuano a lavorare per la costruzione di infrastrutture propedeutiche alle reti ad alta velocità. Il lancio del 5G è previsto tra fine 2020 e l’inizio del nuovo anno.