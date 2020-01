Nel 2019 un elevato numero di persone è rimasto folgorato dalle offerte low cost di Iliad. Non si può più nascondere, oramai, il successo della compagnia francese in Italia, un successo tale da mettere in seria difficoltà gli operatori telefonici storici come TIM, Vodafone e Wind. I numeri aggiornati allo scorso mese di dicembre dicono che oltre 4,5 milioni di persone hanno scelto una ricaricabile di Iliad.

Iliad, i tre servizi low cost garantiti con tutte le offerte

Sulla base di questo dato, però, sarebbe riduttivo classificare Iliad come un operatore celebre soltanto per le sue promozioni a costi da ribasso. Se così tanti utenti scelgono il provider transalpino è anche merito dei servizi extra garantiti con la promozione Giga 50, ma anche con Giga 40 e con Voce.

Il primo servizio opzionale disponibile per tutti i clienti è quello delle chiamate gratuite verso l’estero. A differenza di altre compagnie, Iliad garantisce minuti illimitati per comunicare con amici e parenti sparsi in oltre sessanta nazioni del mondo. In Europa così come negli Stati Uniti le telefonate a costo zero sono valide non solo verso i cellulari ma anche verso numeri fissi.

Sempre con la compagnia francese i clienti riceveranno la segreteria telefonica senza costi aggiuntivi. Sarà quindi possibile ascoltare i messaggi registrati in segreteria senza alcun extra sulla ricaricabile.

Infine, altra nota a favore. A differenza di altri operatori, con Iliad non è previsto il costo aggiuntivo per il piano tariffario. Per sua natura, infatti, il gruppo transalpino non prevede l’utilizzo di alcun piano tariffario.