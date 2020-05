Anche se le norme stringenti del lockdown si sono allentati, l’allerta per l’emergenza Covid non è diminuita. Per quanto possibile, quindi, anche nelle prossime settimane gli italiani sono chiamati a limitare i loro spostamenti, restando a casa e utilizzando il loro tempo magari tra una serie tv ed un film. In questi mesi, in assenza di esclusive sportive e calcistiche, Sky ha rimodulato il suo palinsesto con contenuti relativi all’intrattenimento.

Sky, tutte le offerte esclusive per gli abbonati storici

Come ulteriore premio per gli utenti Sky ha confermato anche nelle sue settimane le sue due vantaggiose offerte dedicate agli utenti fedeli.

Tutti gli abbonati che hanno un abbonamento da almeno sei anni e che risultano iscritti al programma Extra possono acquistare il nuovo decoder di nuova generazione, Sky Q, ad un prezzo di tutto vantaggio. Anziché pagare il costo pieno di 99 euro, il dispositivo avrà un costo una tantum di soli 49 euro, con un risparmio netto di 50 euro.

Avere SkyQ significa avere a disposizione importanti servizi extra. Da segnalare su tutti la presenza del 4K per la visione di serie tv, film e sport con definizione video massima e la presenza di app esclusive come Netflix, Mediaset Play e DAZN da aprire direttamente attraverso il telecomando.

Il secondo grande dono di Sky è dedicato a tutti gli utenti che hanno attivo il doppio pacchetto Famiglia e Cinema. Per costoro è infatti possibile attivare il nuovo ticket Intrattenimento Plus che garantisce la visione di Netflix a costi quasi dimezzati. Tutti gli abbonati di Sky potranno attivare un piano di visione per la piattaforma streaming a soli 6,99 euro ogni mese.