Vodafone: le due offerte hanno 50GB e sono per tutti gli utenti

Vodafone sta provando in tutti i modi a riprendere la situazione in mano, proprio come era fino a poco prima dell’arrivo di Iliad. Il gestore che infatti ha messo tutto in discussione è stato proprio quello proveniente dalla Francia, il quale con le sue offerte ha rubato diversi utenti alle grandi aziende che si occupano da sempre di telefonia mobile.

Nessuno credeva che l’impatto di questa nuova realtà potesse essere così devastante, ma dopo pochi mesi ci si era già resi conto di quanto la situazione stesse cambiando. Basti pensare che ad oggi Iliad ha oltre 5,6 milioni di utenti, ma Vodafone vuole recuperare tutto quello che ha perso. L’obiettivo è infatti far vedere le sue migliori soluzioni, scrollandosi di dosso anche i gestori virtuali che sembrano essere sul pezzo ormai da tempo. Ogni promozione del noto gestore colorato di rosso include anche minuti illimitati.

Vodafone, arrivano due offerte da 50 giga che sono disponibili per diversi utenti provenienti da più gestori

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2