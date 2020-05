La squadra commerciale di Vodafone sta lavorando per offrire al pubblico dei possibili nuovi clienti le migliori promozioni presenti sul mercato della telefonia. Con l’arrivo di WindTre, il brand inglese ha trovato un ulteriore avversario in Italia, nonostante l’attenzione dei tecnici in queste settimane sia sempre focalizzata su Iliad e sulle sue ricaricabili low cost, come la Giga 50.

Vodafone ed Iliad, continua la sfida con queste due offerte low cost

La popolarità di Iliad in queste settimana continua ad essere su livelli molto alti grazie all’opzione Giga 50. Molti utenti scelgono di attivare questa ricaricabile che prevede consumi illimitati per chiamate e messaggi a cui si aggiungono anche 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo di base di questa tariffa è di 6,99 euro ogni mese.

In opposizione a Giga 50, Vodafone mette sul piatto dei suoi nuovi clienti l’opzione Special 50 Giga. Chi sceglie di attivare questa offerta avrà a sua disposizione consumi illimitati per chiamate e messaggi più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo mensile si attesta sui 7,99 euro.

Sia che si scelga di attivare l’offerta di Iliad, sia che si scelga di attivare la promozione di Vodafone è previsto un costo di attivazione pari a 10 euro. Le due ricaricabili, ad ogni modo, garantiscono anche dei servizi extra.

Attraverso Giga 50 sarà possibile chiamare amici e parenti in giro per il mondo senza costi aggiuntivi ed anche la segreteria telefonia sarà a costo zero. Con Special 50 Giga di Vodafone gli utenti riceveranno il 4,5G e la funzione hotspot personale sarà inclusa nel prezzo.