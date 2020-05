Attendere l’uscita di nuovi stagioni può diventare difficile, soprattutto quando le tempistiche si allungano a causa di problemi sopravvenuti. Non è un mistero che Netflix ce la metta tutta al fine di accontentare i suoi utenti, riservando agli stessi delle sorprese ma anche dei misteri. In queste circostanze, ad esempio, cascano a pennello delle serie tv molto acclamate: You, Tredici e Stranger Things. “Quando usciranno dei nuovi episodi di questi show?” è questa la domanda che migliaia di utenti si stanno attualmente ponendo, scopriamo la risposta.

Netflix: nuovi episodi arriveranno presto per Tredici, ma a quando quelli di Stranger Things e You?

Tra le ultime rivelazioni della settimana non può essere citata l’improvvisa data di uscita di Tredici o 13 reasons why. Netflix sembrava aver ritardato la produzione per la quarta stagione di questa serie tv eppure così non è stato: i primi giorni di giugno, finalmente la stessa verrà caricata in catalogo concludendo una volta e per tutte la narrazione.

Altra serie tv che apparentemente sembrerebbe pronta ad essere rilasciata è Stranger Things: nel corso degli scorsi mesi Netflix ha rilasciato persino un teaser trailer molto intrigante, ma ancora non vi è ombra di una data ufficiale. A tal proposito gli utenti sperano possa uscire in estate, ma le probabile che la quarta stagione venga pubblicata in autunno non è così remota.

Caso totalmente diverso, invece, è rappresentato da You: la serie tv che racconta le vicende dell’apparente e innocuo Joe tornerà ufficialmente in dicembre, si spera il 20 così da rispettare la tradizione fin’ora mantenuta.