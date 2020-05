Le piattaforme di streaming online hanno permesso agli utenti di passare buona parte del loro tempo in quarantena grazie all’ampia scelta di contenuti multimediali, ma ad oggi in rete non si fa altro che discutere sull’uscita di alcune serie televisive come ad esempio quella di Stranger Things, You e Tredici.

Dopo l’arrivo del Coronavirus il mondo cinematografico ha subito decisamente dei forti rallentamenti, ma per fortunatamente ci sono delle nuove comunicazioni ufficiali per quanto riguarda le serie televisive appena citate.

Tredici, Stranger Things e You pronte per sbarcare su Netflix: ecco quali sono le novità a riguardo

Per i fan di Tredici finalmente arrivano delle grandiose novità ufficiali riguardo l’uscita della prossima stagione. Attualmente sulla piattaforma di streaming online Netflix sono disponibili le tre stagione ed è previsto un aggiornamento di catalogo il 5 di Giugno per introdurre gli episodi dell’ultima stagione, la quarta.

In rete le voci non smettono mai di cessare e alcune riguardano anche la serie televisiva Stranger Things. Secondo alcune voci da corridoio ancora non confermate la data d’uscita è prevista nel mese di Luglio in esclusiva e in prima visione sulla piattaforma di Netflix, ma l’uscita potrebbe essere rimandata per via dell’arrivo del Coronavirus e le riprese sospese.

Per quanto riguarda quella di You, invece, i fan continuano ad aspettare l’arrivo dei nuovi episodi che compongono la terza stagione. Gli utenti di Netflix potrebbero vedere le vicende che coinvolgono il giovane attore Penn Badgley nel mese di Dicembre, ma non sono ancora arrivate conferme ufficiali a riguardo.