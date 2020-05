Questo periodo è di particolare fermento per POCO, il brand controllato da Xiaomi. Appena una settimana fa è stata lanciata la nuova generazione di smartphone chiamata POCO F2, ma le sorprese non sembrano essere finite.

Tramite un Tweet, il General Manager di POCO India, C Manmohan, ha svelato i piani dell’azienda per il prossimo futuro. Il dirigente ha avviato un sondaggio per far scegliere agli utenti il nome delle cuffie wireless targate POCO.

Infatti, il brand sembra intenzionato a presentare molto presto un paio di cuffie TWS. All’interno del sondaggio su Twitter sono proposti quattro nomi diversi, ma non è detto che non se ne possano prendere in considerazione anche altri. L’idea di far scegliere il nome agli utenti è una trovata di marketing molto interessante per includere i fan e farli sentire vicini all’azienda. Al momento le opzioni sono:

Hey POCO fans, couple of weeks ago we asked you which product we should bring next and you chose TWS (Earbuds). We're happy to announce that we're a step closer in making it a reality & we want your help in choosing a name for it. Vote and let's know what we should call it.