OnePlus è un produttore versatile ed infatti, oltre agli smartphone, realizza e vende anche tanti accessori. Tra questi spiccano le cuffie della linea “Bullets”, da sempre punto di riferimento per l’azienda.

Inizialmente realizzate esclusivamente in forma cablata, nel corso degli anni è arrivata anche la variante wireless. Più precisamente si tratta di un paio di cuffie neckband, che quindi si collegano attraverso il bluetooth allo smartphone, ma i due auricolari sono collegati fisicamente tra di loro. Questa tipologia di cuffie, per quanto affidabile, non è più molto utilizzata.

Tuttavia OnePlus sembra pronta a fare il passo successivo ed entrare nel mondo delle cuffie true wireless. Grazie ad un Tweet di Max J., noto leaker, possiamo scoprire che il produttore sta realmente lavorando ad un paio di nuove cuffie da lanciare molto presto. Il leaker addirittura indica luglio come mese per il debutto.

Ecco le nuove cuffie true wireless di OnePlus!

Inoltre, sempre facendo riferimento all’immagine postata, Max J. ha specificato che l’immagine mostrata non è semplicemente un riferimento alle cuffie wireless in genere. Quello che si può vedere è l’effettivo design delle nuove cuffie true wireless di OnePlus. Ad un primo sguardo sembrano molto simili alle AirPods di Apple.

Al momento non è possibile sapere se il rumor è attendibile o meno. Infatti non esistono altri riferimenti a questo tipo di progetto in cantiere nei laboratori di OnePlus. Tuttavia, se dovesse essere confermato il mese di lancio, a breve ne sapremo certamente di più. Infatti le cuffie dovranno ricevere tutte le certificazioni del caso prima della commercializzazione.