Il grande ritorno di Motorola nella fascia alta del mercato si chiama Edge Plus. Lo smartphone infatti è un top di gamma a tutti gli effetti, sia come caratteristiche hardware che come prezzo. Il device è stato lanciato con un prezzo di listino di circa 1200 euro , creando già qualche incertezza negli utenti.

Infatti, il problema che lamentavano gli utenti era quello relativo al supporto. La comunicazione iniziale dell’azienda prevedeva il solo update ad Android 11. Acquistare un top di gamma senza alcuna garanzia sugli sviluppi futuri è una bella incognita e un solo major update è troppo poco per un telefono pagato oltre 1000 euro.

Edge Plus sarà supportato attivamente da Motorola

Tuttavia, Motorola è intervenuta immediatamente per calmare gli animi. Il brand però ha confermato che i Edge Plus sarà supportato attivamente a lungo. Motorola provvederà a rilasciare due major update Android nel corso degli anni. Questo significa che Edge Plus vedrà sicuramente arrivare sia Android 11 che anche Android 12. Ancora non è chiaro invece il supporto a breve termine relativo alle patch di sicurezza.

Ricordiamo che Motorola Edge Plus è caratterizzato da un display OLED Edge da 6,67 pollici dotato di rusoluzione FHD+ e aspect ratio a 21:9. Il refresh rate invece è a 90Hz con supporto a HDR10+. Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G. Le memorie di sistema sono 12GB di RAM e 256 di storage interno.

La tripla fotocamera posteriore vanta un sensore principale da 108MP a cui si affianca un’ottica ultrawide e un teleobiettivo mentre la fotocamera anteriore è da 25MP. La batteria è da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W.