L’operatore semivirtuale di WindTre, Very Mobile ha recentemente lanciato nelle ultime ore la sua prima campagna SMS winback, proponendo ad alcuni ex clienti Wind Tre S.p.A.

L’offerta è rivolta agli ex clienti con specifici operatori. L’offerta in questione è denominata Very 4.99 50 GB al prezzo di appunto 4.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile tenta gli ex clienti Wind e 3 Italia

Ecco un esempio di SMS che sta inviando l’operatore agli utenti menzionati precedentemente: “Notizie Very esclusive!!! Solo per te 4.99 euro al mese, 50 Giga, Minuti e SMS illimitati. SIM e Attivazione 5 euro con spedizione GRATUITA comodamente a casa tua. Hai tempo fino al 20 Maggio 2020. Per info su come attivare, costi e privacy vai su verymobile.it/c/very-499-50“. Come indicato nel testo, tutti gli utenti contattati avranno tempo fino al 20 maggio 2020 salvo cambiamenti.

All’interno del messaggio è presente un link che riporta ad una pagina dedicata del sito Very Mobile, dove sarà possibile inserire il proprio numero di telefono sul quale si è ricevuto l’SMS winback per consultare i dettagli dell’offerta ed eventualmente procedere con l’attivazione online. Come avrete già intuito l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile.

Se il numero è fra quelli selezionati sarà possibile proseguire, altrimenti verrà restituito un messaggio di errore. È previsto un costo iniziale di 9.99 euro, che comprende sia il costo della SIM e dell’attivazione, pari a 5 euro, che il costo del primo mese anticipato di 4.99 euro. La spedizione è gratuita. Per scoprire tutte la altre offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.