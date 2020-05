Nelle ultime ore alcuni lettori ci hanno segnalato di avere un problema con il nuovo semivirtuale del brand unico WindTre, stiamo parlando di Very Mobile. I disservizi sono essenzialmente legati alla spedizione delle SIM e al servizio di assistenza telefonica.

Secondo le moltissime testimonianze, alcuni clienti che hanno acquistato le SIM con spedizione a domicilio, starebbero ancora aspettando la consegna, nonostante siano passate ormai settimane dalla conferma dell’ordine. scopriamo i dettagli.

Very Mobile: molti clienti lamentano disservizi nella spedizione delle SIM

Il problema principale sarebbe relativo all’impossibilità di contattare il servizio di assistenza tramite il numero indicato dall’operatore per ottenere ulteriori informazioni in merito alla propria SIM o per effettuare un reclamo. Secondo quanto segnalato infatti al momento per alcuni clienti risulta proprio impossibile parlare con un operatore Very Mobile se non si dispone già della SIM.

Più precisamente, componendo il numero 800994444 dedicato all’assistenza clienti, da altro operatore, alcuni clienti non riescono a parlare con un operatore, nemmeno dopo aver atteso svariati minuti al telefono. Il cliente che volesse contattare il numero sopra indicato, inserendo il numero di telefono comunicato dall’operatore in fase di ordine, riceverebbe un messaggi di mancato riconoscimento.

Il mancato riconoscimento impedisce l’accesso alle fasi successive per parlare con un operatore. Il problema riguarderebbe inoltre anche gli utenti che riscontrano difficoltà durante l’attivazione dell’offerta scelta. L’operatore non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale in merito, non ci resta quindi che attendere e nel caso dare una sbirciata alle offerte attualmente disponibili dell’operatore, sperando che il problema di risolva il più presto possibile.