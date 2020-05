Euronics non teme in nessun modo MediaWorld, per questo motivo ha reso disponibile una nuova campagna promozionale appositamente pensata per gli utenti che desiderano spendere il meno possibile sull’acquisto di un nuovo dispositivo di tecnologia generale.

Quanto andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea fino al 20 Maggio 2020, ciò sta a significare che sarà necessario rivolgersi direttamente ad uno dei suddetti negozi per maggiori informazioni in merito.

Volantino Euronics: spendere poco è molto più semplice del previsto

Le occasioni incluse all’interno del volantino Euronics spaziano su tutte le principali categorie merceologiche, a partire ad esempio dagli smartphone top di gamma, come Huawei P40 a 799 euro, o anche l’ottimo P30 Pro a 599 euro (senza dimenticare i nuovissimi Samsung Galaxy S20), arrivando poi sulla fascia media dello stesso mercato. Qui vi troviamo alcune piccole opportunità da non lasciarsi sfuggire, ad esempio annoveriamo Huawei P30 Lite a 219 euro, Huawei Nova 5T a 299 euro, P Smart+ 2019 a 169 euro, Galaxy A71 a 429 euro o tutti gli altri modelli della stessa fascia lanciati da Samsung nel corso del biennio 2019/2020.

Le offerte non si esauriscono ad ogni modo con i suddetti dispositivi, gli utenti potranno anche approcciarsi verso il mondo dei wearable, potendo infatti acquistare uno Huawei Band 4 a 34 euro, Watch GT 2 a 219 euro, Galaxy Watch Active 2 a 299 euro o i nuovissimi Amazfit.

Maggiori informazioni in merito possono essere raccolte direttamente tra le pagine inserite qui sotto.