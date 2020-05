Unieuro riesce ancora una volta a catturare l’attenzione del consumatore finale con il lancio di una campagna promozionale che nel suo piccolo racchiude tutto ciò che noi abbiamo sempre voluto vedere. Le offerte sono numerose ed i prezzi ridottissimi, ma sopratutto sono fruibili in ogni location sul territorio nazionale.

Parlando quotidianamente delle promozioni dei rivenditori di elettronica, molte volte ci scontriamo con limitazioni importanti, almeno in merito a regionalità o attivazioni in location ben definite. Proprio per questo motivo, nel momento in cui incrociamo un volantino disponibile ovunque sul territorio, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, lo apprezziamo più di altri. Coloro che sceglieranno di completare l’acquisto online, è importante ricordarlo, potranno anche approfittare della spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: risparmio garantito con queste offerte

La migliore offerta attivata nel volantino Unieuro è sicuramente rappresentata dallo Huawei P30 Pro, un top di gamma assoluto ancora oggi (sopratutto in seguito alla presentazione della New Edition), nonché acquistabile direttamente al prezzo finale di soli 599 euro.

Più economiche invece sono le varie alternative pensate dall’azienda, sono tutti modelli che rientrano entro la fascia di prezzo dei 300 euro, e che permettono comunque di godere di buonissime prestazioni complessive. Se interessati, sottolineiamo la presenza di Huawei P40 Lite, LG K30S, Oppo A9 2020, Galaxy A30S, Motorola E6 Plus e similari.

Il volantino Unieuro, come specificato, è attivo fino al 17 maggio ovunque sul territorio nazionale, maggiori dettagli sono disponibili qui sotto.