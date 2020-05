Come ben sappiamo Netflix, il servizio di Streaming online più apprezzato dagli utenti, è rinomato in tutto il mondo per le fantastiche produzioni originali. Fra le serie TV targate Netflix che hanno riscosso maggiore successo, non possiamo non citare After Life, Peaky Blinders e Sex Education. Negli ultimi mesi, anche a causa del Lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus, le seguenti serie televisive hanno raggiunto il record di ascolti, rientrando a far pare quindi delle serie televisive più apprezzate di sempre. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli sul futuro.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: ecco gli ultimi aggiornamenti sulle serie TV Iniziamo con Peaky Blinders. Fortemente apprezzata per la sua originalità, la serie TV targata Netflix è ambientata a Birmingham nel primo dopoguerra Inglese e racconta la storia di una banda di ragazzi soprannominata, per l’appunto, Peaky Blinders. Da mesi i fan attendono con ansia il rilascio della sesta stagione ma, a causa dell’emergenza sanitaria globale, a quanto pare il rilascio è slittato a fine 2021. Ciononostante, però, nulla risulta essere ancora confermato. Per quanto riguarda Sex Education, la serie TV che racconta la vicende di un gruppo di adolescenti, gli utenti non vedono l’ora di assaporare gli episodi della tanto attesa terza stagione. Anche in questo caso, in seguito allo scoppio dell’emergenza Coronavirus, le riprese sono state interrotte, il che giustifica un futuro ritardo nel rilascio della stagione. Nel caso di After Life, invece, la situazione è del tutto differente. La seconda stagione della serie, infatti, è da poco arrivata sul piccolo schermo. Sfortunatamente, però, ad oggi non ci sono ancora informazioni su una terza season.