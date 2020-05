Vodafone abbatte il muro Iliad con le sue Special Minuti a partire da 6€

Come per qualsiasi altro utente, gli ultimi mesi sono stati davvero incredibili anche per coloro che erano legati a Vodafone. Molti di questi infatti hanno scelto di scappare via perché un nuovo gestore è arrivato da qualche tempo a dominare l’ambito mobile. Stiamo parlando di Iliad, provider proveniente dalla Francia che ha rubato tantissimi utenti alla concorrenza e in particolar modo a Vodafone.

Proprio l’azienda anglosassone è stata spesso accusata di avere prezzi troppo alti, e forse proprio questo ha spinto le persone a scegliere Iliad. Ora però la situazione si sta evolvendo, perché tutte le aziende stanno lanciando nuovi contenuti nelle loro offerte e con prezzi sensibilmente più bassi. Vodafone tra tutte ha compiuto un grande sforzo e ora sta lanciando di nuovo le sue offerte migliori ma con prezzi molto più bassi.

Vodafone, tutte le migliori offerte tornano per portare a casa i vecchi utenti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB