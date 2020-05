Vodafone: offerte strepitose ma solo per poco tempo, si parte da 6 euro

Vodafone comprende un insieme di utenti davvero incredibile, e non solo in Italia. In tutto il continente europeo infatti il noto gestore anglosassone è diventato una vera e propria istituzione della telefonia mobile.

A rendere questa azienda la migliore di tutte ci ha pensato proprio la sua caparbietà e la sua voglia di innovazione. La rete 4G di Vodafone è la più estesa del continente, e la qualità risulta attualmente uno degli aspetti a cui l’utenza fa più caso. Tutto ciò però non ha potuto fermare l’ascesa di Iliad, azienda che in poco tempo è riuscita ad arrivare al quarto posto in classifica. Tanti utenti ottenuti da essa provengono proprio da casa Vodafone, e per questo ora il gestore colorato di rosso vuole riprenderseli.

Vodafone, le migliori promozioni tornano per riportare a casa i vecchi utenti scappati via

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB