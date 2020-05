Innumerevoli sono le promozioni WindTre che al giorno d’oggi vantano, addirittura, la possibilità di richiedere l’accesso a 100 giga di traffico dati, spendendo nel contempo anche soli 5,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Tutte le soluzioni discusse nell’articolo, è importante ricordarlo, sono da considerarsi valide solo ed esclusivamente con portabilità obbligatoria del numero originario, nonché riservate ad una ristretta cerchia di consumatori sul territorio nazionale. I costi iniziali potrebbero variare da versione in versione, in genere parliamo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, e poco più. Nell’eventualità in cui venga effettivamente richiesta una Easy Pay, sappiate che in automatico verrà attivato il vincolo contrattuale della durata di 24 mesi; entro tale periodo il cliente non potrà richiedere la portabilità, in caso contrario dovrà assolutamente versare una penale dal valore variabile. Conosciamo ora le migliori passa a WindTre del momento.

Passa a WindTre: le migliori promozioni del momento