La promozione WindTre più richiesta del mese di Maggio prevede la possibilità di godere di 50 giga di traffico dati, dietro una spesa effettiva di soli 5,99 euro al mese, stiamo parlando della solita Go 50 Top+, splendida soluzione creata in esclusiva per i clienti di alcuni MVNO.

Come spesso accade quando parliamo di promozioni attivabili dagli operatori virtuali, l’azienda ha voluto escludere i semivirtuali o i derivati dalle principali aziende del settore, ecco quindi che non potranno richiederla i clienti di Very Mobile, ho.Mobile, Kena Mobile, LycaMobile e PosteMobile. Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, va segnalata però la presenza del vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi; in questo intervallo temporale il cliente non potrà richiedere la portabilità del numero originario, senza comunque essere costretto a pagare una penale.

WindTre: la promozione che tutti vogliono

La Go 50 Top+ di WindTre è davvero molto richiesta a partire proprio dal prezzo finale di vendita, soli 5,99 euro al mese, tramite il quale si riesce ad ottenere l’accesso a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da spendere verso ogni azienda, per finire poi con i canonici 200 SMS da inviare chiunque si desidera.

In alternativa è comunque presente la versione Go 100 Top+, in questo caso l’utente potrà godere di 100 giga di traffico dati sempre a 5,99 euro al mese, sena ulteriori variazioni rispetto a quanto abbiamo indicato in precedenza, se non per quanto riguarda la modalità di pagamento, dovrà necessariamente corrisponde al conto corrente bancario o carta di credito.