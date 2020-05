Trony non si ferma più, il nuovo volantino presentato agli inizi del mese, ed attualmente attivo ovunque sul territorio nazionale, prevede la possibilità di fruire di grandissimi sconti, senza limitazioni particolari in merito alla tipologia di prodotti da acquistare.

Tutto questo rientra entro il solito Sconto IVA, un meccanismo fortemente consolidato e sul quale Trony fa davvero affidamento, nella speranza di riuscire a convincere sempre più utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia. Come indicato poco sopra, la campagna è attiva su tutto il territorio nazionale, ma potrebbe non risultare fruibile sul sito ufficiale; per approfittare degli sconti dovrete recarvi personalmente in negozio.

Volantino Trony: queste sono le offerte migliori

Tutti i prodotti inclusi all’interno del volantino Trony possono essere acquistati sfruttando proprio lo sconto IVA; a differenza della campagna promozionale di Euronics, in questo caso non viene imposto un limite minimo da raggiungere, ciò sta a significare che il cliente potrà anche spendere soli 100 euro, ed allo stesso tempo godere di una riduzione del 32,82%.

Avete capito bene, il volantino non tratta del singolo sconto IVA visto in passato, ma prova addirittura ad andare oltre, raddoppiano la riduzione di prezzo e portando il tutto ai punti percentuali indicati poco sopra. L’opportunità per risparmiare è notevole e più che apprezzabile, anche se comunque si sarà costretti a recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita. Informazioni più approfondite sono disponibili poco sotto.