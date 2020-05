Il volantino Euronics nasconde all’interno della propria campagna promozionale, seppur limitata ai punti vendita di proprietà del socio Euronics Tufano, tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire pur di risparmiare il più possibile.

La soluzione effettivamente pensata dall’azienda vede offrire la possibilità di approfittare di uno Sconto IVA davvero molto speciale, tramite il quale godere di una riduzione del 18,04% del valore finale di listino. Le modalità di acquisto attualmente attive sono sostanzialmente le solite, pertanto il cliente potrà rivolgersi fisicamente al punto vendita, oppure collegarsi al sito ufficiale del socio per completare l’acquisto da casa.

Non perdetevi le migliori offerte Amazon ed i tantissimi codici sconto gratis, in esclusiva solo sul nostro canale Telegram.

Volantino Euronics: le offerte sono impressionanti

Essendo a tutti gli effetti uno sconto IVA, il consumatore può spaziare a piacimento entro l’intero catalogo aziendale, al raggiungimento di una spesa complessiva di almeno 699 euro avrà la possibilità di ricevere uno sconto del 18,04% rispetto al valore totale dello scontrino.

Se arrivati a questo punto pensavate di sentire parlare di sconti del 22%, sappiate che vi sbagliavate. Le considerazioni da fare sono sostanzialmente sempre le stesse, nel momento in cui l’azienda aggiunge l’IVA, non va a calcolarla al valore finale che oggi noi vediamo sul cartellino in negozio, ma viene calcolata su una base inferiore, corrispondente ad un minor quantitativo di punti percentuali, sempre e soltanto in confronto al prezzo attuale.

Il ragionamento giustifica lo sconto finale del 18,04% rispetto al valore a cui oggi è effettivamente commercializzato. Maggiori dettagli sono disponibili qui sotto.