La Go 50 Special è una nuovissima passa a WindTre appositamente creata per i soli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di LycaMobile, pronti a richiedere la portabilità del proprio numero per avvicinarsi al mondo del nuovo brand unico.

In netto contrasto con la Go 50 Top+, l’offerta da 5,99 euro al mese per i possessori di una SIM di Iliad o di un MVNO, la suddetta nasce per accontentare esclusivamente coloro che al giorno d’oggi vogliono abbandonare esclusivamente LycaMobile, con portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 6,99 euro, con l’aggiunta di altri 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, per un totale di 16,99 euro.

Passa a WindTre: la promozione da attivare se in uscita da LycaMobile

La Go 50 Special, questo è il suo nome, garantisce l’accesso a 50 giga di internet alla velocità del 4G, passando anche per 200 SMS da poter inviare ad ogni numero di telefono, nonché illimitati minuti da poter utilizzare telefonare in tutta Italia.

E’ presente, se interessati, anche la versione Easy Pay, a differenza della precedente l’utente sarà costretto a pagare direttamente tramite conto corrente bancario o carta di credito e sottostare ad un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi (se richiesta portabilità entro tale periodo si pagherà una penale). La positività della promozione, ad ogni modo, riguarderà la possibilità di godere di 100 giga di traffico dati, dietro il pagamento sempre e soltanto di soli 9,99 euro al mese.

L’attivazione di una delle due versioni è possibile sia nei punti vendita che sul sito ufficiale di WindTre.