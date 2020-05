Iliad: gli utenti sono felici, ora c'è una novità con la promo da 50GB

Conoscere Iliad sembrava difficile quando le prime pubblicità annunciarono il suo arrivo. In molti pensarono: “Ecco un altro gestore che non farà fortuna“, ed è proprio lì che si sbagliarono. Questa azienda è riuscita in un vero e proprio miracolo, visto che in poco tempo a raggruppato un numero di utenti talmente grande da mettere sotto pressione anche le aziende più forti. Sia Vodafone che TIM infatti hanno rischiato più volte di finire sotto questa nuova realtà, la quale ha rubato loro tantissimi utenti.

Le sue offerte infatti hanno come punto forte, oltre al prezzo, i contenuti che sembra non terminare mai. Le promozioni di Iliad sono infatti quello che in tanti desiderano quando cambiano gestore, ovvero le soluzioni pieno di contenuti e convenienti dal punto di vista del prezzo. La migliore offerta è ancora disponibile, ma adesso tutti potranno avere una grande novità.

Iliad, arriva la nuova opportunità per tutti insieme alla miglior promo del gestore

L’obiettivo primario di Iliad, ovvero quello di posizionarsi in classifica insieme ai provider che contano, è stato raggiunto. Ora bisogna continuare a mantenerlo, e per farlo bisogna avere le migliori promozioni. La soluzione più gettonata dell’azienda è ancora disponibile sul sito ufficiale e come tutti ben sanno prende il nome di Giga 50.

Al suo interno potete trovare i soliti contenuti, e quindi minuti senza limiti verso chiunque, SMS senza limiti verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo resta di 7,99 € al mese per sempre, ma potrete avere anche una grande novità. Il gestore ha infatti introdotto 4GB di traffico dati in roaming per tutti i suoi utenti.