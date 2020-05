Le serie tv di Netflix sono capaci di ammaliare tutti quanti gli spettatori: il colosso dello streaming non lascia nulla a desiderare riuscendo, di fatto, ad aggiornare il suo catalogo costantemente ed andando soddisfare i gusti più disparati dei suoi abbonati. Tra gli attuali show di punta del servizio, ad esempio, ve ne sono tre totalmente differenti tra di loro e che, per forza di cose, trattano argomenti diversi; quali sono? Senza ombra di dubbio “You“, “Stranger Things” e “Tredici” o “13 reasons why”.

Netflix: quando arriveranno i nuovi episodi di queste serie tv?

Avendo riscosso grande successo, sono diversi gli spettatori che al momento hanno solo un quesito in mente: “quando usciranno i nuovi episodi?“. Purtroppo, nel corso degli anni, abbiamo imparato a dure spese che su Netflix non si può fare affidamento o che meglio, la sua tabella di marcia è totalmente top secret. Anticipare le mosse del colosso dello streaming, dunque è impossibile ma almeno possiamo rassicurare tutti i lettori: tutti e tre gli show avranno un’altra stagione.

In merito a “Stranger Things” e “You” il discorso può assumere una piega nettamente positiva: nel caso dello show dei fratelli Duffer c’è ben poco da aspettare, se non la data ufficiale di rilascio della quarta stagione; per quanto concerne lo show su Joe Goldberg, invece, una data sembra essere assicurata: salvo imprevisti la terza stagione verrà rilasciata il 20 dicembre 2020.

Caso totalmente diverso è quello riguardante “Tredici” o “13 reasons why”. Anche questa produzione originale è stata rinnovata per una quarta stagione, ma le notizie sono ben poche. Per vedere la conclusione della storia, dunque, bisognerà attendere quasi sicuramente il 2021.