HUAWEI MatePad Pro, uno dei migliori tablet Android attualmente in commercio, è finalmente disponibile per l’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 549,90 euro. Si tratta di un tablet dal design elegante e in grado di offrire prestazioni altissime. Grazie ai suoi numerosi accessori, inoltre, HUAWEI MatePad Pro può essere utilizzato facilmente tanto a casa, per svago e divertimento, quanto in ambiente professionale, per lavorare in comodità anche in mobilità.

Le funzioni Multi Window e Multi-screen Collaboration, infatti, estendono le capacità del multi-tasking, permettendo di eseguire fino ad otto applicazioni contemporaneamente mantenendo alte le prestazioni. La M-pencil e la Smart Magnetic Keyboard agevolando l’utilizzo del tablet e consentono di scrivere, prendere appunti, disegnare e scarabocchiare con facilità.

HUAWEI MatePad Pro è dotato di uno schermo IPS con una risoluzione di 2K QHD (2560×1600 pixel) e tecnologia HUAWEI ClariVu Display Enhancement, che migliora in modo significativo la riproduzione dei colori e la chiarezza dell’immagine. In questo modo, il tablet assicura un’esperienza di intrattenimento immersiva e coinvolgente, e grazie al quad-speaker quad-canale ad alta ampiezza Harman Kardon, sarà come avere il cinema tra le proprie mani.

Il dispositivo è alimentato dal processore Kirin 990, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Questa configurazione, oltre a garantire prestazioni eccellenti ed un ridotto consumo energetico, offre anche una quantità di memoria interna sufficiente per archiviare le proprie immagini, video, canzoni ed app preferite. La batteria da 7.250 mAh, poi, assicura una lunga autonomia, per un divertimento prolungato.

HUAWEI MatePad Pro con M-Pencil e Smart Magnetic Keyboard in omaggio

HUAWEI MatePad Pro è disponibile presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon.it, e le principali insegne della distribuzione specializzata, ad un prezzo consigliato di 549,90 euro, nella variante WiFi con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Chi effettuerà l’acquisto entro il 31 Maggio e registrerà l’acquisto entro il 14 Giugno, riceverà in omaggio Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard. Per gli acquisti presso Huawei Store e Huawei Experience Store, il premio verrà erogato contestualmente alla consegna del prodotto.

Si ricorda, inoltre, che chi necessita di riparare un proprio dispositivo HUAWEI può usufruire del servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio. Una volta completata la riparazione, il dispositivo sarà riconsegnato presso il domicilio selezionato senza alcun costo aggiuntivo, a seconda delle condizioni di garanzia.