Confezione di vendita

Adeguata al prezzo del dispositivo, posizionato oltre la fascia alta del mercato. Cofanetto in colorazione nero opaco per risaltare il logo e le scritte dorate, raffinato e vero preambolo di un’esperienza utente davvero premium. Al suo interno cover in silicone, cuffiette e caricabatterie rapido.

Materiali e design

Il design è di quelli che lasciano a bocca aperta. Tra quelli provati è il dispositivo foldable con la migliore piegabilità: si apre e si chiude senza opporre resistenza, lo switch di chiusura e’ preciso, piacevole ed insieme all’altissima qualità dei materiali adottati regala una grande sensazione di affidabilità. Disponibile unicamente nella colorazione Interstellar Blue, ha il sensore biometrico è posto sul lato destro.

Da chiuso è alto 161.3 mm, largo 78.5 mm e spesso 11 mm ed il pannello OLED, così ripiegato, forma un display principale da 6.6 pollici ed un display secondario da 6.38 pollici. Aprendolo il dispositivo si trasforma in un 8 pollici largo 146,2 mm. La bilancia si ferma a 300 grammi, ma lo spessore ridotto della parte aperta consente di tenerlo bene in mano.

Display e Hardware

Il pannello è un OLED da 8 pollici ed ha una risoluzione di 2480×2200 pixel, che diventano 2480×1148 a schermo chiuso. Davanti ad un form factor così atipico è più utile parlare della densità di ben 414 ppi e dei 16,7 milioni di colori che donano un’ottima leggibilità.

Il display non appare affatto delicato, la piega è meno percettibile che in altri foldable e non infastidisce nell’utilizzo: è il miglior sistema testato fino ad oggi. Occupando l’86,7% del dispositivo, il pannello è ovviamente molto esposto ma al posto del vetro abbiamo una particolare pellicola plastica che, insieme alla cover di tipo bumper, dovrebbe difendere il prezioso device dagli urti.

La potenza di calcolo è affidata al potente chipset Kirin 990 octa core (due core Cortex-A76 a 2.86 GHz, 2 core Cortex-A76 a 2.36 GHz e 4 core Cortex-A55 a 1.95 GHz). La grafica è gestita invece dalla GPU Mali G-76 , la connettività 5G (SA e NSA) è affidata al modem integrato capace di raggiungere 2.3 Gbps in download e 1.25 Gbps in upload. Il tutto condito da 8 Gb di RAM e 512 Gb di memoria espandibile tramite NM SD Card.

Supporta la Dual Sim (la seconda solo in 4G), il bluetooth 5.0, Type-C 3.1, NFC e ci sono anche gli infrarossi.

Batteria da 4.500 mah ricaricabile rapidamente a 55W, raggiunge l’85% di ricarica in 30 minuti.

Fotocamera quadrupla realizzata in collaborazione con Leica composta da Grandangolo 40 MP con apertura f/1.8, Ultra grandangolo 16 Mp con apertura f/2.2 e Teleobiettivo 8 MP con con apertura f/2.4 telecamera TOF.

Le foto vengono molto bene, è possibile effettuare zoom fino a 30x e sono all’altezza del prestigioso esercizio di stile rappresentato da questo device:ci sono altri dispositivi della stessa casa che hanno già ulteriormente alzato l’asticella ma mantenendo un aspetto tradizionale. Simpatica la possibilità per il soggetto inquadrato di potersi “specchiare” nel display secondario.

La fotocamera anteriore non c’è: per i selfie si usa il comparto posteriore semplicemente girando il dispositivo e passando al display secondario.

Test video qui.

Sistema operativo

A bordo abbiamo la EMUI 10.0.1 basato su Android 10 Open Source, priva dei servizi Google.

Al posto di Google Play troviamo dunque App Gallery. L’ecosistema Huawei riesce ad offrire quasi sempre una alternativa , spesso ci troviamo davanti ad applicazioni alternative davvero valide e con funzioni aggiuntive. Ad esemplio Google Drive viene rimpiazzato dall’ottimo Huawei Cloud con 50 Gb inclusi.

Purtroppo alcune app molto diffuse non riescono ancora a funzionare bene senza i servizi della casa di Mountain View: limite facilmente superabile utilizzando il browser web e creando dei semplici collegamenti nella schermata home.

Conclusioni

Tra i dispositivi folded provati finora è quello che ci ha stupito di più, quello che potrebbe veramente essere utilizzato quotidianamente da chi se lo potrà permettere. Il prezzo è indubbiamente importante ma in un unico device troviamo racchiuso sia uno smartphone che un piccolo tablet, una soluzione molto produttiva in un dispositivo davvero esclusivo.