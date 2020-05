I numeri di telefono sono, al giorno d’oggi, così tanti da poterne perdere il conteggio. Utilizzati in tutto il mondo per poter identificare le SIM card, alcuni tra questi vengono ritenuti speciali tanto da essere oggetto di aste con risultati persino elevati. Rappresentanti un numero ristretto collezionabile sotto l’appellativo di “SIM Top Number“, queste numerazioni hanno valore discreto che, in alcuni casi, è arrivato a sfiorare anche la decina di migliaia di sterline.

Numeri di telefono speciali: averne uno equivale a custodire un tesoro

Speciali sotto il punto di vista del numero, le SIM card a cui facciamo riferimento non hanno altri pregi se non quello di costituire un numero ristretto e dunque molto limitato. Capaci di avere come numeri di telefono identificativi delle serie di numeri celebri (ad esempio “007“) o più numeri riprodotti in serie, queste card telefoniche sono spesso oggetto di aste in tutto il mondo.

In Italia, ad esempio, questo fenomeno non è affatto sconosciuto. Poco tempo addietro i gestori nazionali hanno deciso di coniare dei numeri di telefono speciali a fin di bene ossia per una raccolta fondi in onore dell’Istituto per la Ricerca contro i Tumori. In questa occasione delle SIM card sono state messe all’asta ed hanno fruttato: