Siamo tutti in trepidante attesa per l’arrivo ufficiale in Europa dell’erede del famoso Pocophone F1, il primo smartphone del sub brand di Xiaomi, e sappiamo che sarà una versione re-branded del Redmi K30 Pro. Quello che manca da sapere ora è il possibile prezzo di vendita del nuovo Pocophone F2 Pro.

Pocophone F2 Pro potrebbe costare circa 600€

Sono da poco trapelati online alcuni rumors provenienti dal Portogallo che ci hanno rivelato i probabili prezzi del prossimo smartphone del sub brand di Xiaomi in arrivo in Europa nel corso delle prossime settimane. Stando a quanto riportato, il prossimo smartphone di punta Pocophone F2 Pro verrà distribuito sul mercato ad un prezzo di 649€ nel taglio di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il prezzo aumenterà leggermente per il taglio di memoria da 8 GB di RAM e 256 GB, dato che sarà pari a 749€.

Bisogna però tenere a mente che in Portogallo è presente una copy tax, per cui è molto probabile che questi prezzi siano leggermente superiori rispetto a quelli che vedremo per il mercato italiano. Tenendo in considerazione questo, il prezzo di partenza del nuovo device dovrebbe aggirarsi attorno ai 600€. In questo modo, il nuovo smartphone del produttore cinese andrebbe inevitabilmente a scontrarsi con il rivale Realme X50 Pro che, ricordiamo, verrà svelato ufficialmente in Italia il prossimo 12 maggio.

Come è possibile notare, rispetto al suo predecessore questo nuovo device a marchio Pocophone verrà distribuito ad un prezzo sicuramente più elevato, dato che lo scorso Pocophone F1 fu venduto ad un prezzo di circa 400€. L’aumento di prezzo sarà sicuramente più che giustificato, dato le numerose migliorie in vari ambiti, come la costruzione in vetro e la cura nel design.