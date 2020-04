Diverse settimane fa erano circolate online le prime voci riguardo al possibile arrivo del top di gamma Redmi K30 Pro anche in versione globale e oggi sono arrivati nuovi rumors in merito. Secondo quanto trapelato online, sembra che il prossimo Poco F2 Pro sarà la versione re-branded del top di gamma a marchio Redmi.

Redmi K30 Pro pronto a debuttare al di fuori della Cina sotto marchio Poco?

L’azienda cinese Xiaomi molto spesso presenta i propri device presso diversi mercati e per fare questo li ufficializza come versioni re-branded. Lo scorso anno, ad esempio, il Redmi K20 e il Redmi K20 Pro arrivarono ufficialmente in Europa con le versioni re-branded Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9T Pro.

Tuttavia, sembra che con gli smartphone top di gamma a marchio Redmi di quest’anno le cose cambieranno. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate online, infatti, l’ultimo top di gamma dell’azienda, ovvero il Redmi K30 Pro, arriverà presso i mercati diversi da quello cinese con il nome di Poco F2 Pro.

Nello specifico, quest’ultimo device è stato avvistato online sul portale Google Play Console. Sul portale in questione è infatti possibile notare come questi due device abbiano lo stesso codice identificativo, cioè Imi. Per quanto riguarda il Redmi K30 Pro Zoom Edition, invece, possiamo notare come il codice identificativo sia Imiinpro.

Se fosse realmente così, dovremmo trovare sul prossimo Poco F2 Pro le stesse specifiche del top di gamma di casa Redmi. Tra queste, dovremmo trovare un grande display SuperAMOLED, il potente processore Snapdragon 865 di Qualcomm, memorie super veloci e un comparto fotografico al top.