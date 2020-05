Vodafone, gli utenti sono effettivamente increduli di avere tra le mani la possibilità di richiedere una delle migliori promozioni attualmente in circolazione, chi opterà per la portabilità del proprio numero originario potrà avvicinarsi alla Special 50 Digital Edition, un’occasione unica per risparmiare e godere di un bundle invidiabile.

La passa a Vodafone in questione, come potrete voi stessi immaginare, non risulta in nessun modo attivabile indistintamente dalla provenienza, solamente i clienti in possesso di una SIM di Iliad o di un MVNO potrà richiedere la promozione, con portabilità del numero originario obbligatoria. Inizialmente verrà richiesto il pagamento di un contributo fisso di 10 euro, tramite il quale il consumatore arriverà ad acquistare la SIM ricaricabile, su cui poi ovviamente portare il proprio numero.

Passa a Vodafone: la promozione continua ad impressionare

Al netto delle limitazioni indicate, la passa a Vodafone in questione resta indiscutibilmente davvero molto interessante, al suo interno l’utente si ritrova a poter utilizzare 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, per finire poi con SMS senza limiti da inviare ad ogni numero in Italia.

Tutto questo presenta un costo non particolarmente elevato, l’utente infatti dovrà versare soli 7 euro mensili, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata. Non sono presenti vincoli contrattuali di alcun tipo, ciò sta a significare che coloro che non si troveranno bene con Vodafone potranno decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza dover necessariamente pagare penali o dover versare costi aggiuntivi di ogni sorta. L’attivazione è possibile nei punti vendita o sul sito ufficiale.