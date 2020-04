Iliad ha due offerte con una grande sorpresa per gli utenti

Il mondo Iliad è uno dei più seguiti dagli utenti al giorno d’oggi in merito alla telefonia mobile. Infatti tutti coloro che hanno intenzione di cambiare gestore valutano almeno una volta le promozioni di questa nuova azienda che da qualche anno domina. Le sue gesta sono state talmente importanti da riuscire a mettere sotto anche colossi come Vodafone e TIM, i quali adesso cercano la rivincita.

Iliad infatti è attualmente braccata da queste aziende, le quali vogliono riportare a casa tutti gli utenti che gli sono stati rubati. Di certo sarà difficile visto che il provider proveniente dalla Francia include offerte all’interno del suo sito ufficiale che sono difficilmente eguagliabili. Ora come ora infatti le solite promo sono ancora disponibili, e inoltre l’azienda avrebbe provveduto ad aggiungere una novità molto interessante.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono offerte clamorose che sono state arricchite con una nuova aggiunta in merito roaming

Il mondo Iliad si compone di offerte clamorose sia per quanto riguarda i prezzi che per quanto riguarda i contenuti. Pertanto da diverso tempo a questa parte tutti gli altri gestori sono in netta difficoltà, e per questo stanno provando ad attaccare. Battere però la Giga 40 e la Giga 50 risulta davvero difficile, visti i contenuti.

Allora interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con rispettivamente 40 e 50 giga di traffico dati. I prezzi sono di 6,99 e 7,99 € al mese, per cui la concorrenza dovrà fare di meglio. Inoltre Iliad ha incluso altri 2GB di roaming portando il totale a 4GB.