Trony continua ad avvicinarsi alle migliori campagne promozionali di tecnologia in Italia con il lancio di un volantino davvero molto interessante alla portata di ogni consumatore, gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale entro e non oltre la giornata odierna, 1 maggio 2020.

In un giorno di festa, in cui purtroppo siamo costretti fisicamente in casa, il volantino Trony può essere un raggio di sole da cogliere al volo per cercare di svagarsi il più possibile. Innumerevoli sono i prodotti inclusi all’interno della campagna promozionale, a partire da alcune ottime proposte per quanto riguarda gli smartphone di ultima generazione.

Coloro che arriveranno a spendere più di 399 euro potranno anche richiedere il cosiddetto Tasso Zero, ovvero un finanziamento senza interessi con pagamento diretto tramite il proprio conto corrente bancario (per richiederlo, tuttavia, sarà necessario anche presentare le buste paga dei mesi precedenti).

Volantino Trony: rapporto qualità/prezzo da sballo su alcuni modelli

Osservando da vicino il mondo degli smartphone non possiamo non notare un paio di piccole chicche da cogliere subito al volo. In primis ecco il Samsung Galaxy Note 10, un modello ancora fortemente in voga tra la popolazione, acquistabile con un esborso finale di 779 euro nella versione completamente sbrandizzata.

Puntando verso la fascia più bassa del mercato della telefonia mobile, gli utenti si ritrovano a scegliere tra Huawei P40 Lite a 289 euro o Oppo A9 2020 al prezzo di 199 euro. Optando invece per un modello di casa Apple, in prima linea troviamo l’iPhone 11, raggiungibile con una cifra finale di 849 euro.

Tutte le offerte del volantino Trony sono visibili direttamente sul sito ufficiale.