Il volantino Euronics recentemente lanciato dal socio Bruno propone al pubblico una lunga serie di ottime offerte tra cui poter scegliere per cercare di raggiungere i prodotti migliori in circolazione a prezzi incredibilmente bassi, senza comunque rinunciare alla qualità del dispositivo effettivamente acquistato.

Fino al 6 maggio, esclusivamente nei punti vendita del socio in questione, sono disponibili tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per risparmiare. Le modalità d’acquisto, a differenza di quanto siamo sempre stati abituati a vedere, sono leggermente diverse; il cliente potrà recarsi in negozio solamente per urgenze, in caso contrario dovrà contattare telefonicamente quest’ultimo e provvedere a richiedere la consegna a domicilio del modello desiderato.

Superando una determinata soglia minima di spesa, inoltre, sarà possibile approfittare anche del Tasso Zero, l’occasione perfetta per non dover versare il contributo dovuto all’azienda in un’unica soluzione, ma rateizzarlo senza interessi direttamente sul conto corrente.

I codici sconto Amazon e le migliori offerte sono sul nostro canale Telegram, ISCRIVETEVI per risparmiare il più possibile.

Volantino Euronics: grandi sconti per gli utenti

Il volantino Euronics propone al pubblico tante piccole occasioni, senza comunque andare a toccare dispositivi appartenenti alla fascia particolarmente elevata. Uno dei migliori in circolazione resta sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, modello oggi acquistabile con un esborso di 269 euro, e sicuramente di valore superiore rispetto al prezzo effettivamente richiesto dall’azienda per il suo acquisto finale.

Riducendo leggermente le pretese, l’utente potrà ad ogni modo avvicinarsi a Oppo A5 2020 a 159 euro o Xiaomi Redmi Note 8t a 179 euro, entrambi ottime alternative ad un prezzo effettivamente ridotto.

Tutti gli altri sconti, anche di categorie merceologiche completamente differenti, possono essere visionati nelle pagine che trovate elencate nel nostro articolo.