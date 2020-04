Esselunga si appresta a disattivare definitivamente nella giornata odierna, 29 aprile, e senza possibilità di ulteriori proroghe, uno dei migliori volantini lanciati sul mercato nel corso degli ultimi mesi. Gli utenti interessati all’acquisto potranno approfittare di tanti sconti e di prezzi bassissimi sui principali prodotti in commercio.

Tutte le offerte Esselunga, come sempre accade quando parliamo di soluzioni di questo tipo, sono fruibili in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale italiano, ciò sta a significare che le compravendite non potranno in nessun modo essere completate online, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio. I modelli sono ad ogni modo tutti in versione no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Non perdetevi le offerte Amazon e spettacolari codici sconto disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: quando risparmiare è davvero semplicissimo

Con Esselunga risparmiare è sempre stato semplicissimo, grazie anche alla promozione messa in piedi dall’azienda. Coloro che opteranno per l’acquisto di uno dei dispositivi contrassegnati, infatti, potranno aggiungere solamente 1 euro al valore finale dello scontrino per ricevere le cuffie wireless SBS (il cui prezzo commerciale si aggira comunque attorno ai 39 euro).

La maggior parte dei dispositivi inclusi nel volantino permette di raggiungere l’obiettivo prefissato, tra i migliori annoveriamo sicuramente Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 169 euro, interessantissimo ed appartenente alla fascia bassa del mercato. Salendo non possiamo che incrociare l’Apple iPhone Xr, disponibile all’acquisto a 638 euro, molto allettante, anche se comunque non proprio scontatissimo.

Il volantino Esselunga scadrà oggi, 29 aprile e non verrà più prorogato dall’azienda, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per i vostri acquisti.