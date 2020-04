Vodafone: le nuove Special Minuti hanno fino a 50GB e partono da 6 euro

Per avere a che fare con la telefonia italiana, tutti i nuovi gestori devono per forza di cose lanciare offerte con prezzi molto bassi. Questo è quanto è stato fatto da Iliad, azienda proveniente dalla Francia che ha battuto Vodafone senza problemi anche se non totalizzando gli stessi utenti.

Il colosso anglosassone resta inarrivabile, soprattutto per la qualità che offre, ma molte persone hanno scelto di scappare verso Iliad. Ora infatti Vodafone vuole assolutamente recuperare almeno una parte dei suoi ex clienti e per questo ha lanciato una nuova campagna promozionale. Questa include al suo interno delle offerte molto vantaggiose che registrano prezzi bassi in merito alla media nazionale. Si tratta delle celebri Special Minuti che ormai tutti conoscono.

Vodafone offre le migliori promozioni in assoluto per far rientrare gli utenti alla base

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB