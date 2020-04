Il nuovo operatore low cost appartenente a Wind Tre, Very Mobile, è molto apprezzato dai clienti che in questo momento stanno cercando un’offerta più economica. Infatti, Very Mobile è definito come l’operatore low cost della nota joint venture, e per chi non lo sapesse la società di appartenenza è la stessa di Wind Tre, CK Hutchison Holdings Ltd.

Chi vuole cambiare operatore ed è interessato al passaggio con Very Mobile può attivare l’offerta Very 4.99. Si tratta di un’offerta molto economica considerando che il prezzo mensile è tra i più bassi in circolazione.

L’intento di Very Mobile è quello di strappare i clienti alla concorrenza, specialmente agli operatori low cost tipo Iliad, ho.mobile, Kena Mobile e tanti altri operatori virtuali.

Nuovi clienti coinvolti dall’offerta Very 4.99

L’offerta è disponibile in versione operator attack e questo significa che non tutti i clienti possono eseguire l’attivazione, ma soltanto un target specifico.

Le soglie previste per quest’offerta sono abbastanza abbondanti, infatti i consumatori possono comunicare e navigare ad un prezzo nettamente inferiore ai 10 Euro. A soli 4,99 Euro ogni mese, sono attivabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 30 giga di traffico dati in velocità 4G.

L’attivazione è aperta ai clienti che in questo momento si trovano con Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Tiscali, Rabona Mobile e altri operatori virtuali. Sono esclusi ho.mobile e Kena Mobile.

In fase d’acquisto dell’offerta, i consumatori devono affrontare una spesa complessiva di 9,99 Euro che comprende il costo di attivazione e sim che è pari a 5 Euro ed il primo rinnovo anticipato dell’offerta (4,99€).