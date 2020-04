Operatori virtuali: quali reti utilizzano tra Tim, Vodafone e Wind Tre

In poche parole, gli operatori virtuali sono delle società di servizi di telefonia mobile non aventi una propria infrastruttura di rete.

Al giorno d’oggi vanno tanto di moda gli operatori virtuali rispetto agli operatori tradizionali Tim, Vodafone e Wind Tre. Per chi non fosse al corrente, è opportuno che sapesse che cosa sono questi operatori che in questo periodo vengono desiderati da molti consumatori.

Nell’articolo odierno, cercheremo di parlarvi nel dettaglio di ogni singolo operatore virtuale (o comunque sia di quelli più richiesti), in modo da rendere più chiara l’idea.

MVNO: la copertura di rete degli operatori mobili virtuali

Prima di elencarvi gli operatori virtuali più richiesti in questo momento, è doveroso sapere che cosa sono queste compagnie telefoniche. Quando si parla di un operatore virtuale, si intende una società che offre dei servizi di telefonia mobile senza possedere una propria infrastruttura di rete.

Ecco di seguito gli operatori virtuali che hanno come copertura di rete quella di Tim:

CoopVoce

Fastweb Mobile

Tiscali Mobile

Kena Mobile

BT Mobile

DIGI Mobil

Ecco di seguito gli operatori virtuali che hanno come copertura di rete quella di Vodafone:

ho.mobile

PosteMobile: le sim usate per la tariffa voce appartenente all’offerta PosteMobile Casa si appoggiano alla rete Vodafone.

Daily Telecom Mobile

Lyca Mobile

1Mobile:

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Rabona Mobile

Ecco di seguito gli operatori virtuali che fanno uso della rete Wind Tre: