Vodafone cerca di aumentare anche in queste settimane primaverili il suo bacino di pubblico. Dopo la nascita del nuovo gestore WindTre, la compagnia inglese ha un nuovo agguerrito rivale sul mercato italiano. Al netto di tutto ciò, il principale avversario di Vodafone almeno in questo periodo resta Iliad con la sua promozione Giga 50.

Vodafone sfida Iliad: ecco le due grandi offerta con 50 Giga

La popolarità di Iliad è sempre garantita proprio dalla promozione Giga 50. Gli abbonati interessati possono acquistare questa ricaricabile che garantisce minuti senza limiti a cui si aggiungono anche SMS illimitati e 50 Giga per la connessione internet. Tutto ad un costo mensile di appena 6,99 euro.

Anche Vodafone, però, prevede una promozione vantaggiosa su questo stile. Il gestore inglese, infatti, mette a disposizione dei futuri nuovi abbonati la classica offerta, Special 50 Giga. Le soglie di consumo per questa tariffa prevedono minuti illimitati per le telefonate verso fissi e mobili sul suolo nazionale più 50 Giga internet. Anche in questa occasione il costo mensile è di 7,99 euro.

Con Vodafone o con Iliad, oltre, al prezzo mensile è prevista una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Con ambedue le promozioni, però, sono anche garantiti dei servizi extra.

La Giga 50, ad esempio, garantisce incluso nel prezzo le telefonate senza limiti verso i paesi dell’estero. Anche la segreteria telefonica, inoltre, è a costo zero. Con la promozione Special 50 Giga, invece, è disponibile la connessione internet a costo zero con le velocità del 4,5G. Inoltre, anche la condivisione della rete via hotspot personale non prevede extra.