Da più di un mese WindTre è diventato protagonista nel mondo della telefonia italiana. Il provider che ha preso forma dall’unione di Wind e 3 Italia già rappresenta una certezza per gli utenti. In queste prime settimane di attività, la compagnia ha già presentato alcune prime novità.

WindTre, un assicurazione per gli smartphone con le nuove offerte

Come vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti, la volontà precisa di WindTre è affermarsi nel settore dei servizi, con un particolare riferimento alla la telefonia mobile. Il futuro roll out del 5G è una prova macroscopica delle intenzioni di WindTre.

Con l’arrivo di WindTre gli utenti stanno scoprendo anche interessanti ed importanti extra disponibili con le ricaricabili. Ad esempio, la compagnia ha da poco presentato il servizio Screen Protection.

Tutti gli utenti che acquisteranno uno smartphone in associazione alla ricaricabile – grazie alla famosa opzione Telefono Incluso – avranno la possibilità di attivare una particolare garanzia per lo stesso dispositivo. Con una spesa mensile di 2,49 euro agli utenti sarà garantita un’assistenza completa per tutti i danni accidentali allo schermo del Device.

L’attivazione della garanzia Screen Protecion comprende ben tre riparazioni da effettuare in un tempo limite di trenta mesi. Tra una riparazione e l’altra – condizione questa fondamentale – deve intercorrere però un tempo minimo di dieci mesi.

Gli utenti che scelgono di attivare la garanzia in caso di necessità dovranno contattare il call center di WindTre al numero 0621129852. Attraverso il call center sarà possibile prenotare la prestazione di assistenza, ancora prima di portare lo smartphone in uno degli store ufficiali della gestore.